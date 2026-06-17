Trump al G7 ironizza: "Sono io il capo"

Il presidente statunitense Donald Trump ha ironizzato davanti ai leader del G7 riuniti a Evian-les-Bains dicendo "I'm the boss" ("Sono io il capo") prima di prendere posto al tavolo dei lavori accanto al presidente francese Emmanuel Macron. La battuta ha suscitato le risate dei presenti ed è arrivata nell'ultima giornata del vertice, dominata dalle discussioni sull'accordo tra Stati Uniti e Iran e sulle principali crisi internazionali.
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