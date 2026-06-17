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Allerta tempesta tropicale sulle coste del Texas

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Le autorità statunitensi hanno diramato un'allerta per una possibile tempesta tropicale in formazione al largo delle coste del Texas. Secondo il National Hurricane Center, il sistema potrebbe intensificarsi nelle prossime ore provocando piogge torrenziali e rischi di alluvioni improvvise lungo la fascia costiera del Golfo del Messico. Le preoccupazioni riguardano anche il corridoio energetico della regione, dove si concentrano piattaforme offshore e raffinerie. Se raggiungerà l'intensità prevista, il ciclone sarà denominato Arthur, diventando la prima tempesta della stagione degli uragani atlantici del 2026.

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