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Congo, in crescita l’epidemia di Ebola: i casi salgono a 837

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Il numero di casi confermati di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo è salito a 837: tra questi si contano 196 decessi. Le autorità sanitarie e i partner internazionali avvertono che l’epidemia si sta espandendo. Secondo gli ultimi dati diffusi dal ministero della Salute della RDC, il tasso di letalità si attesta al 23,4%. L’epidemia, causata dal virus Ebola Bundibugyo, per il quale non esistono cure o vaccini comprovati, rimane concentrata nelle principali zone calde, in particolare a Bunia, Mongbwalu e Rwampara nella provincia di Ituri.

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