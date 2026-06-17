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La Corea del Sud sposta il confine con la Corea del Nord

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La Corea del Sud sposterà una linea che corre parallela al confine militare con la Corea del Nord. Obiettivo è restringere l’area in cui è limitato l’accesso dei civili, al fine di adeguarsi all’evoluzione del contesto di sicurezza e per agevolare i residenti locali. La cosiddetta «Linea di Controllo Civile» si trova attualmente fino a 10 chilometri a sud della Linea di Demarcazione Militare (MDL) tracciata alla fine della guerra di Corea del 1950-53. Per accedere all’area è necessaria l’autorizzazione delle forze armate. Il ministro della Difesa Ahn Gyu-back ha spiegato che la modifica risponde alle richieste avanzate da anni dai residenti ed è resa possibile dal miglioramento della prontezza operativa della difesa.

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