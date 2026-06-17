Bolivia, 50 giorni di proteste paralizzano il Paese

Da oltre 50 giorni la Bolivia è attraversata da proteste, scioperi e blocchi stradali che hanno aggravato una già difficile crisi economica. Le manifestazioni, iniziate per chiedere aumenti salariali e misure contro il caro vita, si sono progressivamente trasformate in una mobilitazione nazionale contro il presidente Rodrigo Paz. Gli scontri con la polizia, la carenza di carburante, cibo e medicinali e il blocco delle principali vie di comunicazione hanno alimentato una delle più gravi crisi sociali e politiche degli ultimi anni nel Paese.
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