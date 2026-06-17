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Cina, pronta a salpare la prima nave da trasporto “smart”

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Pronta a salpare la prima nave da trasporto “smart” ed ecocompatibile: si tratta di un’imbarcazione del peso di 5.000 tonnellate che inizierà la navigazione di prova nel Canale di Pinglu, nella Regione Autonoma Zhuang del Guangxi, nel sud della Cina. Il luogo di prova non è un caso dato che si tratta del primo canale smart e digitalizzato cinese in grado di collegare i fiumi con il mare. La nave, denominata “Beigang Yunhe 002”, è una nave da trasporto a doppia funzione progettata sia per i container che per le merci. L’imbarcazione è dotata di funzionalità intelligenti come la pianificazione della rotta, i sistemi di allarme anticollisione e il monitoraggio tramite telerilevamento. Una singola chiusa del canale può ospitare fino a sei navi di questo tipo alla volta

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