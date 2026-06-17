Ucraina, soccorritori e vigili del fuoco a Zaporizhzia

Squadre di soccorso e vigili del fuoco in azione per contrastare gli effetti di attacchi russi a Zaporizhzhia, nel sud-est dell’Ucraina. Nella notte del 17 giugno ci sono stati cinque strike nella città ucraina, secondo quanto scritto su Telegram dal governatore regionale di Zaporizhzhia Ivan Fedorov. Al momento si stimano danni ingenti ad edifici e a un centro commerciale: Fedorov ha dichiarato che una persona è morta e altre sette sono state ferite in seguito agli attacchi compiuti tramite l’uso di diversi droni.
Prossimi video
Congo, in crescita l’epidemia di Ebola: i casi salgono a 837
Mondo
Trump: "Hormuz riaprirà totalmente nei prossimi giorni"
Mondo
Allerta tempesta tropicale sulle coste del Texas
Mondo
Le guerre e le misure per far fronte alla crisi energetica
Mondo
La Corea del Sud sposta il confine con la Corea del Nord
Mondo
Trump al G7 ironizza: "Sono io il capo"
Mondo
Guerra Ucraina, raid su Zaporizhzhia, un morto e 7 feriti, Starmer accusa Mosca su yacht
Mondo