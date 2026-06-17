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Ucraina, soccorritori e vigili del fuoco a Zaporizhzia

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Squadre di soccorso e vigili del fuoco in azione per contrastare gli effetti di attacchi russi a Zaporizhzhia, nel sud-est dell’Ucraina. Nella notte del 17 giugno ci sono stati cinque strike nella città ucraina, secondo quanto scritto su Telegram dal governatore regionale di Zaporizhzhia Ivan Fedorov. Al momento si stimano danni ingenti ad edifici e a un centro commerciale: Fedorov ha dichiarato che una persona è morta e altre sette sono state ferite in seguito agli attacchi compiuti tramite l’uso di diversi droni.

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