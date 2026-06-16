Zelensky al G7, l'Europa cerca l'intesa con Trump

l presidente ucraino Volodymyr Zelensky partecipa al vertice del G7 di Evian-les-Bains, dove la guerra tra Russia e Ucraina è uno dei principali temi in agenda. I leader europei puntano a discutere con il presidente statunitense Donald Trump il futuro sostegno a Kiev, tra nuove sanzioni contro Mosca e ulteriori aiuti militari. Con i negoziati attualmente in stallo, Zelensky ha ribadito la disponibilità a incontrare il presidente russo Vladimir Putin, sostenendo però che sia il Cremlino a non voler compiere passi concreti verso una soluzione diplomatica del conflitto.