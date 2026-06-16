Netanyahu torna in aula, proteste fuori dal tribunale

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è tornato in aula per una nuova udienza del processo che lo vede imputato per corruzione, frode e violazione della fiducia pubblica. All'esterno del tribunale alcuni manifestanti hanno protestato indossando uniformi da detenuto e chiedendo che il procedimento giudiziario arrivi a una sentenza. Avviato nel 2020, il processo è stato più volte rinviato e interrotto negli ultimi anni. Netanyahu ha sempre respinto tutte le accuse ed è il primo premier israeliano in carica a essere incriminato.