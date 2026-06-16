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Iraq al lavoro per salvare le gazzelle reem dall'estinzione

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In Iraq, nella provincia di Maysan, una riserva naturale ha permesso di portare la popolazione di gazzelle reem da 25 esemplari a 513. Il progetto, avviato con animali provenienti dal deserto di Rutba, mira a salvare la specie minacciata da siccità, cambiamenti climatici e perdita di habitat. Parte del patrimonio culturale locale, la specie era scomparsa dalla zona durante la guerra tra Iran e Iraq.

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