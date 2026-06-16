Vasto incendio in California, evacuazioni a Riverside County

Un vasto incendio denominato "Shore Fire" ha devastato la contea di Riverside, in California. Il rogo ha coinvolto una superficie di circa mille ettari. Le autorità hanno emesso ordini di evacuazione in alcune aree, allestendo rifugi per i residenti sfollati. Per domare le fiamme i Vigili del Fuoco hanno impiegato oltre 250 uomini, più di 40 autopompe e un elicottero.