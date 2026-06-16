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G7, protesta di Oxfam per la crisi umanitaria a Gaza

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L'organizzazione umanitaria Oxfam ha inscenato una protesta nei pressi del vertice G7 di Evian-les-Bains per richiamare l'attenzione sulla situazione nella Striscia di Gaza. Gli attivisti hanno allestito una scenografia con figure raffiguranti i leader del G7 e una grande bottiglia contenente acqua sporca, simbolo delle difficoltà di accesso all'acqua potabile nell'enclave palestinese. Secondo Oxfam, gran parte della popolazione di Gaza non dispone di acqua sicura e la crisi umanitaria rischia di essere oscurata da altre priorità dell'agenda internazionale.

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