G7, protesta di Oxfam per la crisi umanitaria a Gaza

L'organizzazione umanitaria Oxfam ha inscenato una protesta nei pressi del vertice G7 di Evian-les-Bains per richiamare l'attenzione sulla situazione nella Striscia di Gaza. Gli attivisti hanno allestito una scenografia con figure raffiguranti i leader del G7 e una grande bottiglia contenente acqua sporca, simbolo delle difficoltà di accesso all'acqua potabile nell'enclave palestinese. Secondo Oxfam, gran parte della popolazione di Gaza non dispone di acqua sicura e la crisi umanitaria rischia di essere oscurata da altre priorità dell'agenda internazionale.