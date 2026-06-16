L'organizzazione umanitaria Oxfam ha inscenato una protesta nei pressi del vertice G7 di Evian-les-Bains per richiamare l'attenzione sulla situazione nella Striscia di Gaza. Gli attivisti hanno allestito una scenografia con figure raffiguranti i leader del G7 e una grande bottiglia contenente acqua sporca, simbolo delle difficoltà di accesso all'acqua potabile nell'enclave palestinese. Secondo Oxfam, gran parte della popolazione di Gaza non dispone di acqua sicura e la crisi umanitaria rischia di essere oscurata da altre priorità dell'agenda internazionale.
Prossimi video
Israele, resta in carcere famoso medico di Gaza
Mondo
Kiev, iniziati lavori di riparazione della Pechersk Lavra
Mondo
Gaza, il Mondiale si segue tra macerie e rifugi
Mondo
G7, protesta di Oxfam per la crisi umanitaria a Gaza
Mondo
Netanyahu torna in aula, proteste fuori dal tribunale
Mondo
Zelensky al G7, l'Europa cerca l'intesa con Trump
Mondo
Iraq al lavoro per salvare le gazzelle reem dall'estinzione
Mondo