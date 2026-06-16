Kiev, iniziati lavori di riparazione della Pechersk Lavra

Sono iniziati i lavori di riparazione della Pechersk Lavra di Kiev, monastero fondato nel 1051 e patrimonio dell'UNESCO gravemente danneggiato da un attacco russo. Le fiamme innescate dal raid hanno colpito soprattutto la Cattedrale della Dormizione e le prime operazione di ripristino sono cominciate proprio dal tetto del principale edificio religioso del sito.
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