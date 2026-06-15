Mondiali 2026, murale a Baghdad per la nazionale dell'Iraq

A Baghdad, nel quartiere di Sadr City, sette artisti volontari hanno dipinto un murale su una lunga strada per celebrare la partecipazione dell'Iraq ai Mondiali 2026, la prima dopo 40 anni. Il murale ritrae alcuni giocatori della nazionale. I volontari hanno finanziato di tasca propria materiali e vernici. L'Iraq, nel Gruppo I con Francia, Senegal e Norvegia, esordirà il 16 giugno contro quest'ultima a Foxborough, Massachusetts.
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