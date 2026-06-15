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Crosetto al Pentagono, bilaterale con il segretario Hegseth

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Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, è arrivato al Pentagono per un incontro bilaterale con il segretario alla Difesa statunitense, Pete Hegseth. Ad accoglierlo la banda e il picchetto d'onore delle forze armate Usa. Al centro del colloquio l'impegno italiano sulle spese militari, la gestione delle basi e i dossier internazionali, dalla guerra in Ucraina fino a una possibile missione nello Stretto di Hormuz.

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