Crosetto al Pentagono, bilaterale con il segretario Hegseth

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, è arrivato al Pentagono per un incontro bilaterale con il segretario alla Difesa statunitense, Pete Hegseth. Ad accoglierlo la banda e il picchetto d'onore delle forze armate Usa. Al centro del colloquio l'impegno italiano sulle spese militari, la gestione delle basi e i dossier internazionali, dalla guerra in Ucraina fino a una possibile missione nello Stretto di Hormuz.
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