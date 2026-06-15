Chi ha vinto? Cosa prevede l'accordo tra Usa e Iran

Cosa cambierebbe con l'accordo rispetto al pre-guerra: dal cessate il fuoco in Libano alla riapertura dello Stretto di Hormuz sotto controllo iraniano, fino al nucleare e alla sospensione delle sanzioni sul petrolio. Punto per punto, i nodi dell'intesa.
Prossimi video
G7 a Evian: in agenda guerra, economia e tecnologia
Mondo
I cacciamine europei verso lo Stretto di Hormuz
Mondo
Guerra in Iran, Trump: andiamo ben d'accordo con nuova leadership Teheran
Mondo
Crosetto al Pentagono, bilaterale con il segretario Hegseth
Mondo
Sky TG24, Timeline, trovata l’intesa tra Usa e Iran. Il G7 in Francia
Mondo
Mondiali 2026, murale a Baghdad per la nazionale dell'Iraq
Mondo
Sud Corea, Lee incontra Papa Leone XIV in Vaticano
Mondo