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Chi ha vinto? Cosa prevede l'accordo tra Usa e Iran

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Cosa cambierebbe con l'accordo rispetto al pre-guerra: dal cessate il fuoco in Libano alla riapertura dello Stretto di Hormuz sotto controllo iraniano, fino al nucleare e alla sospensione delle sanzioni sul petrolio. Punto per punto, i nodi dell'intesa.

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