Antartide, 15,4°C a giugno: record storico a Esperanza

La base argentina Esperanza ha registrato sulla Penisola Antartica una temperatura di 15,4 gradi Celsius a inizio giugno, nuovo record storico per il mese, che supera il precedente primato di 13,3 gradi del 1998. Il dato è ben al di sopra della media di giugno di 6,2 gradi. Il climatologo Jose Luis Stella del Servizio Meteorologico Nazionale argentino ha lanciato l'allarme per le conseguenze sull'ecosistema polare.
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