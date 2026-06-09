Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Giappone, orso tra le case: scatta l'allarme

Mondo

Un orso nero di circa 100 chilogrammi ha creato apprensione a Utsunomiya, nel Giappone centrale, dopo essere stato avvistato tra abitazioni e strade residenziali. L’animale è stato infine catturato con l’aiuto di cacciatori volontari e di uno zoologo, ma le autorità hanno deciso di mantenere chiuse le scuole cittadine anche il giorno successivo dopo la segnalazione di un possibile secondo orso nella zona.

Prossimi video

Caso Nessy Guerra, arrestato ex marito

Mondo

Artemis III, Luca Parmitano verso la Luna: "Sono onorato"

Mondo

Kenya, proteste a Nanyuki contro centro Ebola USA: un morto

Mondo

Sky Cube 9/6 - Iran e proteste, Trump si gioca le midterm?

Mondo

Ravenna, rapina da 40mila euro:cinque arresti in due regioni

Mondo

Trump fischiato al Madison Square Garden

Mondo