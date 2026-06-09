Giappone, orso tra le case: scatta l'allarme

Un orso nero di circa 100 chilogrammi ha creato apprensione a Utsunomiya, nel Giappone centrale, dopo essere stato avvistato tra abitazioni e strade residenziali. L’animale è stato infine catturato con l’aiuto di cacciatori volontari e di uno zoologo, ma le autorità hanno deciso di mantenere chiuse le scuole cittadine anche il giorno successivo dopo la segnalazione di un possibile secondo orso nella zona.