Monte Everest, ritrovata viva guida dispersa da 6 giorni

Una guida alpina nepalese dispersa sull'Everest dal 30 maggio è stata ritrovata viva dopo sei giorni. L'uomo è stato localizzato vicino al campo base dal Sagarmatha Pollution Control Committee. Un alpinista di 8K Expeditions ha riferito che la guida "stava scendendo lentamente" ed è stata trasportata in elicottero a Kathmandu.
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