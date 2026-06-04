Monte Everest, ritrovata viva guida dispersa da 6 giorni

Una guida alpina nepalese dispersa sull'Everest dal 30 maggio è stata ritrovata viva dopo sei giorni. L'uomo è stato localizzato vicino al campo base dal Sagarmatha Pollution Control Committee. Un alpinista di 8K Expeditions ha riferito che la guida "stava scendendo lentamente" ed è stata trasportata in elicottero a Kathmandu.