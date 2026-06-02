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2 giugno, Kiev si illumina con il Tricolore a Maidan

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Anche l’ambasciata d'Italia in Ucraina ha celebrato l'80esimo anniversario della Repubblica. Per la prima volta nella storia, l'iconico monumento all'Indipendenza a Maidan a Kiev è stato illuminato con i colori del Tricolore italiano. Durante la cerimonia, l'ambasciatore Carlo Formosa ha ricordato il sacrificio storico degli italiani per la democrazia, e lo ha accostato alla quotidiana e costosa scelta di libertà del popolo ucraino sotto i bombardamenti russi.

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