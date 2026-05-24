Turchia, polizia irrompe nella sede dell’opposizione

Tensione ad Ankara dopo l’irruzione della polizia nella sede del Partito Popolare Repubblicano, principale forza di opposizione in Turchia. L’intervento arriva dopo la decisione di un tribunale di annullare l’elezione del leader Ozgur Ozel alla guida del CHP.
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