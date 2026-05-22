Cuba, protesta anti-Usa per l'incriminazione di Raul Castro

Migliaia di cubani si sono radunati davanti all'ambasciata statunitense a L'Avana per protestare contro l'incriminazione per omicidio di Raul Castro, accusato dall'amministrazione Trump dell'abbattimento di due aerei civili avvenuto 30 anni fa. Il presidente cubano Miguel Diaz-Canel e il premier Manuel Marrero hanno partecipato alla manifestazione. Assente invece il 94enne Raul Castro.