Regno Unito, a rischio il governo Starmer

Quasi 80 parlamentari, provenienti da diverse ali ideologiche del partito, hanno chiesto al primo ministro Keir Starmer di definire un calendario per le sue dimissioni, al fine di dare il via a una corsa alla leadership. Il 12 maggio alcuni esponenti di spicco del Parlamento britannico si sono recati a Downing Street per una riunione cruciale del Consiglio dei ministri, convocata dopo le dimissioni di alcuni collaboratori ministeriali e le richieste pubbliche di dimissioni rivolte a Starmer.
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