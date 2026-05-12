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Londra, la regina Camilla ospita il Medical Detection Dog

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A Londra la regina Camilla ha ospitato un evento con l’associazione Medical Detection Dogs, che addestra cani capaci di individuare alcune malattie, compresi diversi tipi di tumore, attraverso l’olfatto.

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