USA e Cina: di cosa tratta l'incontro Trump-Xi Jinping

Il meeting tanto atteso tra Donald Trump e Xi Jinping ci sarà: il presidente americano è atteso a Pechino il 13 maggio. Obiettivo dell’incontro, che avrà diverse fasi e si estenderà dal 13 al 15 maggio, sarà affrontare tre temi per trovare intese funzionali: dazi e commercio, tecnologia e geopolitica.
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