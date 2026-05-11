Il presidente francese Emmanuel Macron ha corso per le strade di Nairobi insieme al campione olimpico keniano della maratona Eliud Kipchoge. La corsa si è svolta a margine del summit Africa Forward, il vertice tra leader africani ed europei dedicato a commercio, investimenti, clima, innovazione e sicurezza.
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Macron corre a Nairobi con il campione olimpico Kipchoge
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