Israele, in piazza per chiedere un’inchiesta sul 7 ottobre

Manifestazione davanti alla Knesset di Gerusalemme per chiedere un’inchiesta indipendente sugli attacchi del 7 ottobre. I manifestanti contestano il piano del governo israeliano, ritenuto troppo influenzato da interessi politici.
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