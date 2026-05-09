Israele all'Eurovision, cinque Paesi boicottano l'evento

A pochi giorni dal via della gara, all’Eurovision Song Contest 2026 di Vienna monta la protesta contro la partecipazione di Israele. Islanda, Irlanda, Olanda, Slovenia e Spagna hanno deciso di boicottare l'evento. Oltre 1.100 artisti, tra cui star del calibro di Brian Eno, Roger Waters, Peter Gabriel e i Massive Attack, hanno firmato una lettera per l'esclusione di Tel Aviv. Altre mille celebrità hanno invece diffuso un messaggio a sostegno dell'inclusione di Israele: tra i firmatari figurano Gene Simmons, Boy George e Sharon Osbourne. L’Italia, che ha confermato la partecipazione, sarà rappresentata da Sal Da Vinci con il brano "Per sempre sì".
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