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Giorno della Vittoria, a Mosca la parata sulla piazza Rossa

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Mosca ha celebrato il Giorno della Vittoria, con la tradizionale parata sulla piazza Rossa. L’evento è stato segnato per la prima volta dall'assenza totale di carri armati e pezzi di artiglieria pesante. Nonostante la tregua di tre giorni annunciata da Trump, il Cremlino ha scelto di limitare la cerimonia per paura di raid ucraini. Solo sei i leader stranieri presenti, tra cui il premier slovacco Fico, unico rappresentante dell'Unione europea.

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