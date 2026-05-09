Albania, scontri durante manifestazione contro il premier

Notte di violenza a Tirana, in Albania, durante una manifestazione dell’opposizione contro il premier Edi Rama. I manifestanti, che chiedono le dimissioni del primo ministro accusandolo di corruzione, hanno lanciato bombe carta e molotov verso i palazzi del potere. La polizia ha risposto con idranti e gas lacrimogeni per impedire l'assalto al ministero dell'Interno.
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