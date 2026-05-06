Dalla Germania al Garda su una macchinina a pedali

Un giovane videomaker tedesco, Josia Stoll, ha completato un viaggio di 465 km dalla Foresta Nera al Lago di Garda su una macchinina a pedali costruita con biciclette dismesse. Accompagnato dal cane Cookie, in 14 giorni ha attraversato quattro Paesi e superato quasi 4.000 metri di dislivello con 230 kg di carico. "Era qualcosa che sognavo sin da piccolo", ha dichiarato Stoll.