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Corea del Sud, debutta il primo monaco robot

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In Corea del Sud ha debuttato Gabi, il primo robot umanoide monaco buddhista. Presentato in un tempio di Seul prima del compleanno di Buddha, il robot ha preso parte a una cerimonia religiosa indossando abiti tradizionali.

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