Corea del Sud, debutta il primo monaco robot

In Corea del Sud ha debuttato Gabi, il primo robot umanoide monaco buddhista. Presentato in un tempio di Seul prima del compleanno di Buddha, il robot ha preso parte a una cerimonia religiosa indossando abiti tradizionali.
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