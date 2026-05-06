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Cina, migliaia di droni illuminano il cielo di Chongqing

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Grande spettacolo di droni a Chongqing, nel sud-ovest della Cina, dove migliaia di velivoli luminosi hanno animato il cielo notturno con coreografie sincronizzate alla musica. Il finale ha celebrato il tema dell’unità nazionale.

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