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Bali, un capodoglio muore dopo essersi arenato in spiaggia

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Un capodoglio lungo 15 metri è morto il 6 maggio dopo essersi arenato il giorno precedente su una spiaggia dell’isola turistica indonesiana di Bali. Ancora da determinarsi la causa della morte: potrebbe trattarsi di infezioni, disidratazione o stress. Secondo Whale Stranding Indonesia, un'organizzazione non governativa, lo scorso anno in tutta l'Indonesia sono stati registrati oltre 70 casi di balene arenate, di cui almeno 10 a Bali.

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