Washington, attivista protesta 5 giorni sul ponte Douglass

Dopo cinque giorni di protesta, spinto dalla mancanza di scorte d'acqua, a Washington l'attivista Guido Reichstadter è sceso dal ponte Frederick Douglass. L'uomo, già noto per azioni simili, manifestava contro la guerra in Iran, Trump e l'intelligenza artificiale. Dopo essere stato assistito dalla polizia durante la discesa, Reichstadter è stato poi ammanettato e trasportato in ospedale per accertamenti.