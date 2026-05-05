Guerra Iran, Zelensky offre al Bahrein un accordo sui droni

Il presidente Volodymyr Zelenskiy ha proposto al Bahrein un accordo sui droni, mettendo in evidenza l’esperienza dell’Ucraina in materia di sicurezza, consolidata sul campo di battaglia.
Prossimi video
Hegseth sul Project Freedom: Difenderemo nostro popolo e navi senza esitazioni
Mondo
Epidemia Hantavirus, OMS: probabile contagio fuori dalla nave, no ratti a bordo
Mondo
Armenia, Macron canta Aznavour con Pashinyan alla batteria. VIDEO
Mondo
Brasile, aereo si schianta contro un edificio: due morti
Mondo
Crans Montana, Svizzera non chiederà rimborsi a famiglie
Mondo
Lipsia, indagini della polizia dopo l'incidente mortale
Mondo
Sparatoria vicino Casa Bianca, fermato sospetto armato
Mondo