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Guerra Iran, Zelensky offre al Bahrein un accordo sui droni

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Il presidente Volodymyr Zelenskiy ha proposto al Bahrein un accordo sui droni, mettendo in evidenza l’esperienza dell’Ucraina in materia di sicurezza, consolidata sul campo di battaglia.

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