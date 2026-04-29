Everest, scalatori riaprono la via verso la vetta

Un gruppo di Sherpa ha riaperto la via per l'Everest dopo due settimane di blocco totale causato da un seracco gigante. L'enorme colonna di ghiaccio, alta trenta metri, aveva sbarrato il passaggio sopra il campo base verso gli 8.849 metri di altitudine. Il suo parziale scioglimento ha consentito ai tecnici di mettere in sicurezza il percorso con corde e scale. La stagione di arrampicata in Nepal va da aprile a maggio, mesi che offrono le migliori condizioni meteorologiche per raggiungere la vetta spazzata dal vento.