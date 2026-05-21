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Ucraina, Zelensky: "Colpita base dei servizi segreti russi"

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Le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dei servizi segreti russi nella regione occupata di Kherson. Secondo il presidente Volodymyr Zelensky, che ha diffuso il video dell'operazione, il raid ha causato “centinaia tra morti e feriti”. “I russi - ha scritto Zelensky in un post - devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra". Nell’attacco sarebbe stato distrutto anche un sistema di difesa aerea Pantsir-S1.

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