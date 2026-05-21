ONU condanna le installazioni militari nel complesso UNRWA

Il Segretario generale delle Nazioni Unirw António Guterres condanna la decisione israeliana di installare strutture militari nel complesso dell'UNRWA di Sheikh Jarrah, a Gerusalemme Est. L’organizzazione sostiene che lo stato di Israele non stia rispettando l’inviolabilità delle sedi delle Nazioni Unite e chiede la revoca immediata del provvedimento e la restituzione del sito. La vicenda segue la demolizione di un edificio avvenuta a gennaio e alimenta le tensioni diplomatiche tra Israele e le Nazioni Unite sul ruolo dell’UNRWA nella regione.
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