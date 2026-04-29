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Clima, in Brasile coralli diminuiti del 15% in 18 anni

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Uno studio durato quasi vent'anni, pubblicato sulla rivista Proceedings B della Royal Society, rivela il drammatico declino delle barriere coralline di Abrolhos, in Brasile, cuore della biodiversità nell'Atlantico meridionale. Dal 2006 al 2023 la copertura corallina nella zona è diminuita di circa il 15%. Tra le cause principali figurano le ondate di calore marino e le attività umane come il dragaggio portuale, che soffoca gli organismi con i sedimenti. Per gli scienziati, le attuali aree protette non sono più sufficienti a contrastare gli effetti del riscaldamento globale, che sta portando al collasso le strutture portanti della barriera.

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