Carlo e Camilla accolti alla Casa Bianca con onori militari

Re Carlo III e la regina Camilla sono stati accolti alla Casa Bianca dal presidente Donald Trump e dalla first lady Melania con una cerimonia militare di massimo onore. La coppia reale inglese è in visita di Stato negli USA per celebrare i 250 anni dall'indipendenza americana e rafforzare gli speciali legami tra i due Paesi.
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