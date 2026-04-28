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Carlo e Camilla accolti alla Casa Bianca con onori militari

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Re Carlo III e la regina Camilla sono stati accolti alla Casa Bianca dal presidente Donald Trump e dalla first lady Melania con una cerimonia militare di massimo onore. La coppia reale inglese è in visita di Stato negli USA per celebrare i 250 anni dall'indipendenza americana e rafforzare gli speciali legami tra i due Paesi.

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