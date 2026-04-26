Usa, uomo spara a cena di Trump coi giornalisti: arrestato

Un uomo armato, identificato come Cole Tomas Allen, ha aperto il fuoco nella lobby dell'hotel Hilton di Washington durante la cena annuale con i corrispondenti della Casa Bianca. I 2.600 giornalisti presenti si sono nascosti sotto i tavoli. Trump e Vance sono stati evacuati dal Secret Service. Un agente è stato colpito ma salvato dal giubbotto antiproiettile.