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Spari a Washington, Trump: “Attentato? Mi preoccupo per Usa e non per me”

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Dopo l'irruzione di un uomo armato alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca all'hotel Hilton di Washington, Donald Trump ha tenuto una conferenza stampa per spiegare cosa è accaduto. "Fare il presidente è una professione molto pericolosa", ha dichiarato il tycoon, che poi ha definito l'attentatore Cole Tomas Allen un "lupo solitario e una persona malata". "Io mi preoccupo per il Paese, non per me - ha aggiunto -. Questo incidente non mi distoglierà dal vincere la guerra in Iran".

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