Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Spari al gala di Trump, il presidente cade durante la fuga

Mondo

Donald Trump è caduto a terra durante le fasi convulse dell'evacuazione dalla lobby dell'hotel Hilton di Washington, dopo che un uomo ha aperto il fuoco durante la cena annuale dei corrispondenti della Casa Bianca. Il presidente degli Stati Uniti era seduto al tavolo d’onore e ha perso l'equilibrio mentre gli agenti lo scortavano fuori dalla sala.

Prossimi video

Gaza, prime elezioni dopo 20 anni: si vota a Deir al-Balah

Mondo

Siria, al via processo contro un ufficiale dell'era Assad

Mondo

Attentato Washington, Sequi: rischio di stabilità del modello occindentale

Mondo

Chernobyl, Leone XIV: "Atomica sia al servizio della vita"

Mondo

Londra, caccia al record del tiramisù più lungo del mondo

Mondo

Trump, gli attentati precedenti e le presunte cospirazioni

Mondo