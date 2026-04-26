Spari al gala di Trump, il presidente cade durante la fuga

Donald Trump è caduto a terra durante le fasi convulse dell'evacuazione dalla lobby dell'hotel Hilton di Washington, dopo che un uomo ha aperto il fuoco durante la cena annuale dei corrispondenti della Casa Bianca. Il presidente degli Stati Uniti era seduto al tavolo d’onore e ha perso l'equilibrio mentre gli agenti lo scortavano fuori dalla sala.
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