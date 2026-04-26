Chernobyl, 40 anni dopo: l'omaggio di Zelensky e Sandu

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ricevuto in visita a Kiev la presidente moldava Maia Sandu in occasione del 40° anniversario del disastro di Chernobyl. Dopo un bilaterale, i due si sono recati sul luogo della catastrofe nucleare. Durante la cerimonia nella zona di esclusione, i capi di Stato hanno reso omaggio ai "liquidatori" che sacrificarono la propria vita per contenere le radiazioni dopo l'esplosione del reattore quattro.
Prossimi video
Gaza, prime elezioni dopo 20 anni: si vota a Deir al-Balah
Mondo
Siria, al via processo contro un ufficiale dell'era Assad
Mondo
Attentato Washington, Sequi: rischio di stabilità del modello occindentale
Mondo
Chernobyl, Leone XIV: "Atomica sia al servizio della vita"
Mondo
Londra, caccia al record del tiramisù più lungo del mondo
Mondo
Trump, gli attentati precedenti e le presunte cospirazioni
Mondo
Iran, colloqui in stallo: centinaia in piazza in Israele
Mondo