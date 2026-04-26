Chernobyl, 40 anni dopo: l'omaggio di Zelensky e Sandu

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ricevuto in visita a Kiev la presidente moldava Maia Sandu in occasione del 40° anniversario del disastro di Chernobyl. Dopo un bilaterale, i due si sono recati sul luogo della catastrofe nucleare. Durante la cerimonia nella zona di esclusione, i capi di Stato hanno reso omaggio ai "liquidatori" che sacrificarono la propria vita per contenere le radiazioni dopo l'esplosione del reattore quattro.