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Giappone, incendi nel nord: evacuate oltre 3mila persone

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Incendi nel nord del Giappone da quattro giorni, con le fiamme che minacciano le aree abitate. Oltre 3mila persone sono state evacuate mentre i soccorsi cercano di contenere i roghi, alimentati da condizioni climatiche secche.

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