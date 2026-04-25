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Gaza vota alle comunali per la prima volta in anni

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Per la prima volta dopo anni, si sono tenute elezioni municipali anche a Gaza, a Deir al-Balah. Il voto, organizzato in condizioni difficili, coinvolge oltre un milione di elettori e rappresenta un segnale politico rilevante per il futuro dei territori palestinesi.

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