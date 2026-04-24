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Zelensky in Arabia Saudita per accordi su sicurezza

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Il presidente ucraino Zelensky è arrivato a Gedda per rafforzare la cooperazione con l’Arabia Saudita su sicurezza, energia e infrastrutture. È la seconda visita in un mese, mentre Kiev punta a consolidare alleanze e promuovere le proprie tecnologie nel contesto del conflitto.

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