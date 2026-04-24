Sky Cube 24/04 - Trump e gli americani: quale futuro?

La guerra in Iran, gli attacchi al Pontefice, le accuse all’Alleanza Atlantica. Dove Trump sta portando gli Stati Uniti nell’anno delle elezioni di metà mandato, ne parliamo allo Sky Cube con Stefania Pinna e Giuseppe De Bellis, Direttore editoriale Sky TG24
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