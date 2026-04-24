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Tornado in Oklahoma, almeno 10 feriti

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Una serie di tornado ha colpito il nord dell’Oklahoma causando almeno 10 feriti e danni diffusi. Colpita anche la Vance Air Force Base a Enid. I soccorritori sono impegnati nelle operazioni di ricerca, mentre le autorità segnalano danni a edifici, veicoli e alberi e il rischio di nuove forti grandinate.

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